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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı Tatilde tedbirsizliğin bedeli, son 45 günün en yüksek vaka sayısı
TÜRKİYE

Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Tatilde tedbirsizliğin bedeli, son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kurban Bayramı tatili sonrasında senelik izinlerini birleştirenler oldu. Bu haftaki vaka sayılarında bunun sonuçlarını görmüş olduk. Hafta sonu itibarıyla en yüksek seviyeye ulaşıldı" dedi. Kayıpmaz, "Son 45 günün en yüksek değerine ulaşıldı. Tedbirlerin aksatılması en büyük etken olarak görünüyor. Tedbirlere uyarsak, hastanelerde tanı ve tedavi aşamasında bu işe gereksinim kalmadan atlatabilir ya da riskleri en aza indirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vaka sayılarını düşürmeye yönelik Bilim Kurulunun ciddi bir çaba içinde olduğunu söyledi.

  • Vaka sayısının 14 Temmuz'da binin altına düşmeye başladığını tedbirlere uyulmaması sebebiyle 4 Ağustos'tan itibaren binin üzerinde yeni vakaların görülmeye başlandığına işaret eden Kayıpmaz, "Son 45 günün en yüksek değerine ulaşıldı. Tedbirlerin aksatılması en büyük etken olarak görünüyor" dedi.

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"Hafta sonu itibarıyla en yüksek seviyeye ulaşıldı"

Doç. Dr. Kayıpmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle tatile giden birçok kişinin kalabalık oluşmasına sebep olduğuna işaret ederek, "Kurban Bayramı tatili sonrasında senelik izinlerini birleştirenler oldu. Bu haftaki vaka sayılarında bunun sonuçlarını görmüş olduk. Hafta sonu itibarıyla en yüksek seviyeye ulaşıldı" ifadesini kullanıldı.

Test sayılarında da 70 binin üzerinde çıkıldığına işaret eden Kayıpmaz, şöyle konuştu:

  • "Bazı çevreler, 'pozitif vaka sayısı test sayısına göre beklediğimiz oranda artmıyor' şeklinde iyimser bir durum gibi algılasa da biz öyle görmüyoruz. Her bir yeni vaka bizim için çok değerli ve gerçekten hepsi bizim bir canımız. Onların tetkik, teşhis ve tedavisi anlamında da ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz.
  • Bizim şu anda Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde de ülkemizin birçok acil servisinde de yaptığımız tanı ve tedaviden çok daha kolay olan ise tedbir. Tedbirlere uyarsak, hastanelerde tanı ve tedbir aşamasında bu işe gereksinim kalmadan atlatabilir ya da riskleri en aza indirebiliriz."

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"65 yaşında evinden hiç çıkmıyor ama pozitif"

Doç. Dr. Kayıpmaz, evden hiç çıkmayan insanların da en ufak bir temasa maruz kaldıklarında hasta olabildiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

  • "Yeni bir hastamız var. 65 yaşın üzerinde bir teyzemiz. Bu teyzemiz evden hiç dışarı çıkmıyor, kimseyle teması yok. Evinde yalnız yaşıyor. Yalnızca apartman görevlisi kendisine bazı ihtiyaçlarını getiriyor. Apartman görevlisi pozitif çıkıyor kendisi hastalığı hafif ya da orta derecedeki bulgularla atlatırken teyzemiz hastalığı çok daha ciddi bir biçimde geçiriyor."

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Dışarıda dolaşan hastalığı hafif ya da orta belirtileriyle boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık gibi küçük belirtilerle atlatan kişilerin, yeteri kadar önlemlere dikkat etmediği takdirde yaşlıları ve kronik hastalığı olan bireyleri tehdit ettiğini belirten Kayıpmaz, "Bizim sevdiklerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı, kronik hastalıkları olan bireyleri düşünerek tedbirlerden hiçbir şekilde taviz vermememiz lazım. Aynı evin içerisinde sokakta birlikte vakit geçirilen her yerde" uyarısında bulundu.

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