Tatile gidenler bu kurala dikkat: İlk on gün çok önemli

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil bölgelerinde yaşanan yoğunluğun vaka sayılarına nasıl yansıyacağını DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tatildeki vatandaşları koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyardığını hatırlattı. Yamanel, "Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi kalabalıklar büyük risk. Koronavirüs insandan insana damlacık yoluyla hemen bulaşıyor. Bu kalabalıkların olumsuz dönüşü olabilir. Mutlaka kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Levent Yamanel

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"Kendinizi 14 gün muhafaza edin"

Prof. Dr. Yamanel, tatil bölgelerinde kalabalık oluşturan insanların yüksek riskli kabul edilebileceğine vurgu yaparak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmaları gerekiyor. İmkanı olanlar kendilerini 14 gün muhafaza ederse çok iyi olur. Temastan 5-7 gün sonra semptomlar ortaya çıkıyor, 10 güne kadar uzayabilir. Bu süre içinde vaka sayılarında artış görülebilir" diye konuştu.

GÜNDEM Saros Körfezi'ne gelen tatilciler gitti, çöpleri kaldı

"Görmek istemeyeceğimiz görüntüler oluştu"

Tatil bölgelerinde görmek istemedikleri görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Yamanel, "Tatil beldelerinde çok ciddi, görmek istemeyeceğimiz görüntüler oldu. Ben de yayılımın artabileceğine dair çok endişe ettim. Sayın Sağlık Bakanımız da bunu öngördü ve üzerine ciddiyetle değindi" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 13 Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi, Kurban Bayramı'nda denize girip, serinlemek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Plajların dolduğu Keşan ilçesinin Erikli köyünde nüfus 100 bin kişinin üzerine çıktı. Erikli'de tüm oteller, pansiyon ve günlük kiralanan yazlık evler dolarken, vatandaşlar sahil ve ağaçlık alanlarda kurdukları çadırlarda kaldı. Caddelerin araçlarla dolup taştığı tatil beldesinde trafik kilitlendi. Tatilcilerin akın ettiği Erikli sahilinde kalabalıktan dolayı kumsalda şemsiye açacak yer kalmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle sahilde işletmeciler sosyal mesafeli önlemler alırken, denize giren vatandaşın bu kurallara uymadığı görüldü. Yoğunluğu fırsat bilen bazı pansiyon sahiplerinin fiyatlara yüzde 100'lere varan artış yaptığı görüldü. Geceliği 300 TL'den kiralanan evler 600 TL'ye çıktı. Dünyanın kendi kendini temizleyen 3 denizinden biri olan Saros Körfezi, tatilcilerin akın etmesi ile yoğunluğu kaldıramadı. Denizin zaman zaman kirlendiği gözlenirken, işletmeciler de yoğunluktan dolayı belediyenin arıtma tesislerinin yetersiz kaldığını ve bu yüzden denizin kirlendiğini söyledi. Erikli'de turistik tesis işleten Ümit Özel, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden çok sayıda vatandaşın gelmesiyle işlerinin çok iyi olduğunu ve boş yerlerinin kalmadığını söyledi. Kurban Bayramı deniyle ciddi bir yoğun talep alınıyor. Erikli'nin bu yıl belediyeye devir olması nedeniyle alt yapı sorunu henüz çözülmüş değil. Ama bu tür sorunlar çözüldüğünde turizmin en gözde yerlerinden birinin olacağına inanıyorum dedi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Erikli'ye gelen Ayşe Tartı, yoğunluktan dolayı denize giremediklerini söyledi. Tartı, Deniz çok güzel ama yoğun olduğu için giremiyoruz. İstanbul'dan yakın olduğu için buraya geldik. Sosyal mesafe sahilde uygulanıyor ama denizde buna uyulmuyor diye konuştu. Tatile ailesiyle birlikte gelen Mustafa Koçtaş, Çok kalabalık sahilde şemsiye açacak yer kalmadı. Sabah erken gelip yer tutuyoruz, çok yoğun dedi. Trakya'nın Bodrum'una tatilci akını: Nüfus 100 bini aştı Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar Edirne'nin Ege Denizi kıyısında bulunan Saros Körfezi'ne akın etti. Keşan ilçesine bağlı, kış nüfusu yaklaşık 500 olan Erikli köyünün nüfusu 100 bini aşarken, sahiller de dolup taştı. Öte yandan tatilcilerin koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı görüldü. BiP'te paylaş

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Yamanel şöyle devam etti: "Ama maalesef bu görüntülerden kaçamadık. Ülkece çok yorulduk, bütün dünya yoruldu. Bu pandemi ile savaşın silahı maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve el hijyenine dikkat etmek. Bunları yaparsak eğer azalacak. Kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Kalabalık oluşacağını düşündüğümüz yerlerde durmamamız gerekiyor."