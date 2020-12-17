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Koronavirüs Tedbirler etkisini böyle gösterdi Kırmızı harita yeşile dönüyor
TÜRKİYE

Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor

Tedbirler etkisini böyle gösterdi: Kırmızı harita yeşile dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uygulamaya özen gösteren Kırklareli’nin koronavirüs yoğunluk haritası son üç haftaya göre yeşile dönmeye başladı.

Haber Merkezi İHA
Tedbirlerin sıkıca uygulandığı Kırklareli'nde HES kodu uygulamasındaki harita yeşile dönmeye başladı.
Tedbirlerin sıkıca uygulandığı Kırklareli'nde HES kodu uygulamasındaki harita yeşile dönmeye başladı.

Kırklareli’nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan karara göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin insanların yoğun olduğu bölgelerde denetimi sıklaştırması üzerine risk haritası son üç haftaya göre yeşermeye başladı. Koronavirüs vakalarını ve vaka temaslılarını risk haritası üzerinde gösteren Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kırklareli’nde 26 Kasım, 17 Aralık tarihleri arasında bölge bölge yeşerme başladığı gözlemlendi.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kırklareli’nde 26 Kasım, 17 Aralık tarihleri arasında bölge bölge yeşerme başladığı gözlemlendi.

26 Kasım, 17 Aralık tarihlerinde büyük değişim
Trakya Bölgesinde son haftalarda artan vakalara göre Kırklareli 26 Kasım ile 17 Aralık tarihlerinde risk haritasının yeşile dönmeye başlandığı gözlemlenirken, hala çok yüksek riskli bölgelerin alınan tedbirlere göre riskin azalması bekleniyor. Buna rağmen İl merkezinin kırmızı devam eden bölgeler Kırklarelilileri endişelendiriyor.

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