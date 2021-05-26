Tedbirlerde esneme gündemde: 1 Haziran’da müşteriye merhaba

ABDULLAH SARİCA

Kovid-19 ile mücadelede 65 bini bulan vaka sayısını kısmı kısıtlama tam kapanma ile kontrol altına aldıktan sonra 17 Mayıs’ta “kademeli normalleşme”ye geçen Türkiye’de dikkatler 1 Haziran’ta başlayacak yeni döneme çevrildi. Vaka sayılarının 7 bin 500’e kada düşmesiyle 1 Haziran’da normalleşme döneminin başlaması bekleniyor. Bu çerçevede milyonların gözü hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen kabinede olacak.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen konulara açıklık getirdi

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabinede, 17 Mayıs sonrası yürürlüğe sokulan kademeli geçiş önlemlerinde sağlanan başarı ve bunlara ilişkin gelişmelerin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından paylaşılması bekleniyor. Toplantıda ayrıca 1 Haziran sonrasına ilişkin Bakan Koca’nın sahadan son bilgiler ışığında hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de Bilim Kurulunun tavsiyelerini aktaracağı belirtiliyor. İlgili bilgilendirme akabinde de kabinenin varacağı yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna duyurması bekleniyor.

KORONAVİRÜS Kademeli normalleşmenin ilk sokağa çıkma yasağı başladı

HAFTA SONU KISITLAMASI DEVAM

Bu çerçevede 7 binlere kadar düşen vaka sayılarına paralel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği bekleniyor. Bu kapsamda hafta içi 21.00-05.00 saatleri arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar olan kısıtlamanın ise bir süre daha devam edeceği konuşuluyor. Bu konuda yüz bin kişide çıkan vaka sayısının da illere göre belirleyici olabileceği belirtiliyor.

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EKONOMİ 500 bin çift 1 Haziran'ı bekliyor

Yine; lokanta, restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinde hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servise izin verilmişti.

BELİRLİ KAPASİTE ŞARTIYLA AÇILACAK

1 Haziran sonrasında gel al ve paket servis dışında ‘kontenjanlı’ olarak iş yerlerinin müşterilere açılması gündeme gelebilecek. Bu çerçevede iş yerlerinin büyüklük ve kapasitesine göre hizmet verebileceği bir formül konuşuluyor. Uzun süredir masada müşteri kabul etmeyen yeme içme yerlerinin durumu da masaya yatırılacak. Yeme içme yerlerinin açık ve kapalı alanlarında belirli kapasiteyle müşteri kabul edilmesine izin verilmesi bekleniyor.

Gümüşhane ve Erzurum vakalarda başı çekiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs’taki ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasını paylaştı. Verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 123.88, Ankara’da 123.02, İzmir’de 72.75 oldu. 100 bin kişideki vaka sayısının en yüksek olduğu illerden Gümüşhane’de 163.72, Erzurum’da 151.40, Bolu’da 139.14, Kütahya’da 134.91, Kars’ta 134.77 oldu. Vaka sayısının en az görüldüğü iller bazında da; her 100 bin kişide Osmaniye’de 15.68, Hatay’da 16.69, Adana’da 18.90, Aydın’da 31.10 ve Mersin’de 33.55 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman olarak sıralandı.

9 bin 375 vaka 175 vefat

Dün gerçekleştirilen 223 bin 104 Kovid-19 testi sonucunda, 693’ü hasta olmak üzere 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 29,9 oldu.