Tedbirlere uymayıp taziye çadırı kurmuşlardı: Ortanca mahallesi artık özgür

Ortanca mahallesinde bir aydan uzun süredir devam eden karantina sona erdi.

İpekyolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2020 tarihinde 6 vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Ortanca Mahallesi’nin karantinaya alındığı hatırlatılarak, genel karantina sonlandırılırken, vatandaşların günlük hayatlarında sosyal mesafeye dikkat etmeleri, kişisel hijyen kurallarına uymaları, maske takmaları ve sağlık kuruluşlarının tavsiyelerine azami şekilde uymalarının hastalığın yeniden tekrarlamasının veya bulaşmasının önlenmesinde önemli olduğu vurgulandı.

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Yeni vakaya rastlanmadı

Mahallede devam eden karantina sürecinde yeni vakaya rastlanmadığı, mahallede ikamet eden vatandaşların izlem süreleri de tamamlandı. Kaymakam Sinan Aslan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ortanca Mahallemizdeki genel karantina süreci 9 Haziran 2020 tarih ve saat 10.00 itibari ile sonlandırılmıştır.

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