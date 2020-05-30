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Koronavirüs Tek kullanımlık ürünlere talep zirve yaptı
TÜRKİYE

Tek kullanımlık ürünlere talep zirve yaptı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hijyenik, pratik ve ekonomik özellikleriyle tek kullanımlık plastik ürünler son aylarda tüketim rekoru kırdı. Yetkililer, tek kullanımlık ürünlerin kullanımının ciddi çevresel sorunlara neden olabileceğini vurguladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Plastik ürünler daha çok piknik yapanlar, hastaneler gibi alanlarda kullanırken salgın endişesi nedeniyle artık evlerde ve iş yerlerinde de sıklıkla kullanılmaya başlandı. Virüs korkusu ile tek kullanımlık plastik ürünlere olan talep zirve yaptı.

"Doğaya ciddi zarar verebilir"

Tek kullanımlık ürünlerin kullanımının ciddi çevresel sorunlara neden olabileceğini vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, salgın süreci ile tüketim ve atık alışkanlıklarımızın da değişiklik gösterdiğini belirtip, "Tüketim alışkanlıkları doğrultusunda giderek artan miktarlarda oluşan atıklar ve oluşturduğu çevre kirliliği yaşamlarımızı, sağlığımızı tehdit eden önemli bir problem. Yapılan çalışmalara göre; Türkiye'de farklı sektörlerde toplam 8 milyon 612 bin ton plastik tüketilmekte, 1 milyon 800 bin ton plastik ambalaj piyasa sürülmekte ve bunun sadece 384 bin tonu toplanmaktadır. Bu noktada oluşan atıkların büyük kısmı kontrolsüz koşullarda doğaya bırakılıyor" dedi.

Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor
GÜNDEM
Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor

'Sonuçları ağır olabilir'


Plastik ambalaj malzemeleri ve tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanım sonucu oluşan atık çevresel bir sorun olarak karşımıza çıktığını dile getiren Kınay şu ifadeleri kullandı: "Yaşadığımız süreç; hijyenin sağlık için önemi ile sağlıklı şehirlerde yaşayabilmek için çevre sağlığı hizmetlerinin de önemini ortaya koymuştur. Virüs salgını nedeni ile çevre sağlığı ve kişisel hijyene yönelik hassasiyetin ve zorunluluğun arttığı bu dönemde atık yönetimi bu sürecin de en önemli parçalarından birisidir. "

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "maske ve eldiven" uyarısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan paylaşımda, 'Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın' ifadeleri kullanıldı.

'Atık yönetimi çok önemli'

Atık yönetiminin önemine vurgu yapan Kınay, pandemi ile mücadele edilirken çevresel sorunlara da dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bir taraftan sağlık koşullarımızın korunması amacı ile önlemler almaya çalışırken, diğer taraftan bu önlemler neden ile oluşan başka bir çevresel etkiyi atık sorununu da doğru yönetmek gerekiyor" diye konuştu.

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