Tekirdağ'da yeni koronavirüs tedbirleri: 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Ancak vatandaşların tedbirleri hiçe sayması nedeniyle son haftalarda ölü ve vaka sayısında artış yaşanıyor. Özellikle riskli gruptaki 65 yaş üstü büyüklerimiz için tehlike saçıyor. Yetkililer, bazı illerde belirli saat aralıklarında bu yaş gruplarına kısıtlama uygulamaya başladı. Son olarak Tekirdağ'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 09:13 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 09:20 AA