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Koronavirüs Tekirdağda yeni koronavirüs tedbirleri 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
TÜRKİYE

Tekirdağ'da yeni koronavirüs tedbirleri: 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Ancak vatandaşların tedbirleri hiçe sayması nedeniyle son haftalarda ölü ve vaka sayısında artış yaşanıyor. Özellikle riskli gruptaki 65 yaş üstü büyüklerimiz için tehlike saçıyor. Yetkililer, bazı illerde belirli saat aralıklarında bu yaş gruplarına kısıtlama uygulamaya başladı. Son olarak Tekirdağ'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Yasa uymayanlara ceza verilecek

Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.

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