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Koronavirüs Tıka basa minibüsün şoförü ceza yedi, sözleri şaşkına çevirdi Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin
TÜRKİYE

Tıka basa minibüsün şoförü ceza yedi, sözleri şaşkına çevirdi: Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin

İstanbul Pendik'te polis ekipleri trafikteki minibüsleri denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesilen minibüs şoförünün, “Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin” demesi ilginç anlara sahne oldu.

Haber Merkezi İHA
Ceza yiyen minibüs şoförünün mutlu olması şaşkına çevirdi.
Ceza yiyen minibüs şoförünün mutlu olması şaşkına çevirdi.

Pendik’te polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetleme yaparak taşınan yolcu sayılarını denetledi. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle iki minibüs sürücüne polis tarafından cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen minibüs sürücüleri ile basın mensubu arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

İstanbul’da polisle tıka basa dolu minibüs arasında nefes kesen kovalamaca
OYNAT 01:00
İstanbul’da polisle tıka basa dolu minibüs arasında nefes kesen kovalamaca
Kağıthane'de fazla yolcu alındığı ihbarları üzerine minibüsler üzerinde denetim yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, “dur” ihtarına uymayan bir minibüsü kovaladı. Nefes kesen kovalamacada Okmeydanı'nda durdurulan minibüsten 14 yolcu fazla çıkarken, sürücüsüne ise bin 392 lira idari para cezası kesildi.

"Kurban olayım" diye yalvardı

Denetime takılan bir minibüs şoförüne olması gerekenden 4 fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Karşısında basın mensubunu görünce şaşıran minibüs sürücüsünün, “Kurban olayım. Devletin canı sağ olsun onlar yanlış iş yapmaz. Cezayı ben yedim afiyet olsun. Alıştık. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin” demesi ilginç anlara sahne oldu.

Minibüste ayakta yolcuya filmli kamuflaj: Fazladan 14 yolcu çıktı
GÜNDEM
Minibüste ayakta yolcuya filmli kamuflaj: Fazladan 14 yolcu çıktı

Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
FOTOĞRAF 13
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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsler, koronavirüs ile mücadelenin en önemli adımı olan 'sosyal mesafe' ve 'kapasite azaltma' kurallarını hiçe sayıyor.
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Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da, tehlikeli görüntülere sahne oldu.
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Çevre sakinleri ise salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.
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SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL, KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR <br> <br> Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı.
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Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü. Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden gidip, kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri, karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye yansıdı.
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CEZA KESİLECEĞİNİ SANIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİ <br> <br> Kuralları ihlal ettiği sırada görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri ise, kendilerine ceza kesileceğini sanarak, güzergahlarının dışına çıktı.
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Ayrıca bir şoför, koronavirüs salgınına rağmen neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken, minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekti.
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BURADA VİRÜS YOK, BURAYA GELMEMİŞ <br> <br> Minibüslerin doluluğundan şikayet eden ve şoförlerin kurallara uymadığını ifade eden vatandaş Erdal Kırlı, Dolmuşlar tıklım tıklım. Denetim hiç yok. Burada daha önce kazalar da oldu. Şoförler nasıl kullanıyor minibüsleri bilmiyorum ama burada ciddi bir dolmuş eksikliği var. Genelde vatandaşlar minibüslerin kapılarından sarkarak yolculuk ediyor. Yaz-kış fark etmiyor, hep öyle...
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Burası sanayi bölgesi olduğu için tıka basa doluyor. İş başım normalde 08.00'de ama minibüse binemeyip beklediğim için 08.30'da geliyorum. Binsem de et ete değiyor minibüste. Burada virüs yok, buraya gelmemiş. Virüsten dolayı normalde daha az yolcu almaları gerekiyor ama daha fazla alıyorlar. Gidiyoruz ama Allah'a emanet. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, ters yönden geliyorlar, güzergah değişiliyorlar. Denetleme hiç yok dedi.
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MİLLET DÜŞÜYOR, YENİDEN BİNİYOR <br> <br> Bir başka vatandaş Ozan Özdemir ise, Bu minibüslerin tek çaresi, belediyenin organize sanayiye otobüs aktarması. Her sabah 07.30'dan sonra 2-3 otobüs servis yapsa, minibüslerdeki doluluk oranı azalır. Metronun açılmasının da faydası olacak. Ben 1995 yılından beri bu mahalledeyim, her sabah aynı. Her sabah tıka basa dolu. Millet düşüyor yeniden biniyor şeklinde konuştu.
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Minibüslerde maskeli izdiham Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
Title
Minibüslerde maskeli izdiham Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
Title
Minibüslerde maskeli izdiham Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.


Polisin 'dur' ihtarına uymayan balık istifi minibüsün şoförü cezadan kurtulamadı
KORONAVİRÜS
Polisin 'dur' ihtarına uymayan balık istifi minibüsün şoförü cezadan kurtulamadı

"Bugün bana denk geldi" dedi

Fazladan 3 yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza yiyen başka bir minibüs şoförü ise, “Fazla 3 yolcum vardı. Yapacak bir şey yok. Sadece bugün bana denk geldi. Arabalar hep boş gidiyor. 104 TL ceza verdi. Benim arabam 16 kişilik normalde, oturanları göremedim. Ne desem boş ama. Cezayı yedik, yapacak bir şey yok. Almamamız lazımdı ama aldık” dedi.

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