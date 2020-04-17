Tıp dünyasının acı kaybı: Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüse yenik düştü

Hayat

Koronavirüs kan stoklarına büyük darbe vurdu: Arayın biz sizi gelip alırız

Koronavirüs salgınından sonra Kızılay’ın kan stoklarının iyice azaldığı ortaya çıktı. Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, daha önce 10 bin ünite olan kan stoklarının 3 bin üniteye kadar düştüğünü belirterek, "Siz sokağa çıkmayın bizi arayın gelip sizi alırız" dedi.