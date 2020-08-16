3 evde koronvirüs çıkınca köy karantinaya alındı

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyünde koronavirüsvakalarında yaşanan artış nedeniyle karantina kararı alınarak, köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.
TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, köy içi ve çevresinde düzenlenen düğün törenleri, bayram ziyaretleri ve Ankara’dan gelen konuklar sonrasında köyde kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısında artış yaşandı.
- İlk olarak 2 kişide kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında filyasyon ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonrasında 3 hanede yaşayan toplamda 14 kişinin 1’inci ve 2’inci dereceden temaslı olarak tespit edilmesinin ardından, Zile İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından Derebaşı köyünde karantina uygulanması kararı alındı.