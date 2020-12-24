Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof Dr İlhan Yılbaşı partisi öldürebilir
TÜRKİYE

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşı partisi öldürebilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, yılbaşında otel, villa, ev gibi yerlerde parti yapma düşüncesinde olanları uyardı. Prof. Dr. İlhan, "Eğer yılbaşında insanlarımızın bir arada olma düşüncesi varsa bundan hemen vazgeçmeleri en doğru yaklaşım olacaktır. Birlikte oldukları zaman diliminde enfeksiyon riski yüksek olacağı için tatil dönüşünde kendilerini hastanelerde bulabilirler, ağır hasta olabilirler, hatta hayatlarını kaybedebilirler" dedi.

Haber Merkezi DHA
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan.
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uyarıda bulundu. Prof. Dr. İlhan, 1 hafta sonu daha sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını, sonrasında ise yılbaşı yasağının başlayacağını belirterek, yılbaşını tatil fırsatı olarak görmemek gerektiğine dikkat çekti.

  • Prof. Dr. İlhan, "Yılbaşı koronavirüs ile mücadeleyi güçlendirmek için bir fırsat. Böyle görmezsek hata yaparız. Çevremizden duyuyoruz, şahit oluyoruz; birkaç aile villa tutup bir araya geliyor veya çeşitli partiler yapma arzusuna giriyor. Yılbaşında eğer böyle bir yaklaşım içine girerse vatandaşlarımız, vaka ve hasta sayısı tekrar artacaktır" diye konuştu.

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'HATTA HAYATLARINI KAYBEDEBİLİRLER'

Prof. Dr. İlhan, herkesin öz sorumluluk içinde olması gerektiğine işaret ederek, "Tatil yapmayı, eğlenmeyi belki herkes istiyor; ama sağlık çalışanlarından hemen hiçbirinin tatile gitmediğini, eğlenmediğini bilmemiz gerekiyor. Eğer yılbaşında insanlarımızın, bir arada olma düşüncesi varsa bundan hemen vazgeçmeleri en doğru yaklaşım olacaktır. Yılbaşında 4 gece 3 günlük bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde insanlar aynı mekanda bir arada bulunursalar, villa tutma, bir arada bulunacakları gibi yerlerde olursalar o temas sırasında bir kişi koronavirüs ise hastalığa yakalanmama şansları yok. Üstelik şunu da biliyoruz; vaka ve hastalık sayısına baktığımızda kabaca her 5-6 vakadan 1 tanesi hastalanıyor. Demek ki bu birlikte zaman geçirdikleri kişiler asemptomatik kişiler de olabilir. Onlar koronavirüs hastası olarak tanı almamış olsalar bile birlikte oldukları zaman diliminde enfeksiyon riski yüksek olacağı için tatil dönüşünde kendilerini hastanelerde bulabilirler, ağır hasta olabilirler, hatta hayatlarını kaybedebilirler. Uzun bir zaman dilimi, uzun zaman diliminde ne kadar çok koronavirüs pozitif olan kişilerle bir arada olunursa virüs yükünün de o kadar arttığını bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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'ÇEKİRDEK AİLE İLE OLALIM'

Prof. Dr. İlhan, yılbaşını tatil olarak görenlere ilişkin, "Ben yılbaşını tatil olarak gören, bir arada zaman geçirmeyi düşünen vatandaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum; biz o gece evimizdeyiz ya da hastanedeyiz ya da sahada filyasyondayız. Bir Kurban Bayramı süreci geçirdik, hepimiz evdeydik. Yılbaşında da evde olunabilir, çekirdek ailemizle zaman geçirebiliriz. Bunu yapmazsak vakaların artacağını çok emin olarak söylemek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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