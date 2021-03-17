Koronavirüs Trabzon Valisi Ustaoğlu Son 3 gündür vakalar artıyor
TÜRKİYE

Trabzon Valisi Ustaoğlu: Son 3 gündür vakalar artıyor

Trabzon Valisi Ustaoğlu: Son 3 gündür vakalar artıyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, son 3 gündür kent genelinde vaka sayılarında artışlar yaşandığını belirterek, “Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Evde de maske mesafe temizlik kurallarına uyulması gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu denetimlere katıldı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede başlattığı 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu halkın yoğunlukta olduğu Atatürk Meydanı, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddeleri ile Uzun Sokak'ta yapılan denetimlere katıldı.

Covid-19 tedbirlerine hassasiyetle uymaları noktasında vatandaşlara çağrıda bulunan Ustaoğlu şöyle konuştu:

  • “Vatandaşımızın özellikle maske noktasında duyarlılığının iyi düzeyde olduğunu görüyoruz. Özellikle açık alanlarda bir sıkıntı yok ama takipte zorlandığımız kapalı alanlar. Aile içi buluşmalar, akraba, taziye ziyaretleri. Bu noktada büyük dikkat gerekiyor. Vatandaşlarımızın üzerine çok görev düşüyor. Son 3 haftadır ilimizde vaka sayılarında az da olsa bir düşüş söz konusu. Ama son 3 gündür bizi tedirginliğe sokacak olan az da olsa bir tırmanış söz konusu. Bunun hemen önüne geçmemiz gerekiyor. Bizim kurallara uyma noktasında dikkatli olmamız ve rehavete kapılmamamız lazım. Bugün denetim için sokağa çıktık. Vatandaşlara uyarılarda bulunmanın yanı sıra dertlerini de dinliyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Evde de maske mesafe temizlik kurallarına uyulması gerekiyor”

Taziye ziyaretinde 21 kişi koronavirüs oldu: 80 kişi karantinada
GÜNDEM
Taziye ziyaretinde 21 kişi koronavirüs oldu: 80 kişi karantinada

Bebek'teki korona partisi pahalıya patladı: Tepki toplayan eğlencenin yapıldığı otel kapatıldı
KORONAVİRÜS
Bebek'teki korona partisi pahalıya patladı: Tepki toplayan eğlencenin yapıldığı otel kapatıldı

Hastalanmasına rağmen spor salonuna gitti 45 kişiye virüs bulaştırdı
KORONAVİRÜS
Hastalanmasına rağmen spor salonuna gitti 45 kişiye virüs bulaştırdı
Abone Ol Google News
Bunun izahı yok!

Bunun izahı yok!

Volkan Bayarslan'ın kararları Galatasaray maçına damga vurdu.
Galatasaray evinde ağır yaralı

Galatasaray evinde ağır yaralı

​Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: HDPye Kandili terk edin demekten boğazımız patladı

​"Çözüm için Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi lazım"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.