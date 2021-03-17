Trabzon Valisi Ustaoğlu: Son 3 gündür vakalar artıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Erdoğan görüşmede, AB heyetine Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin zaruri olduğunu söyledi. Yunanistan'ın kışkırtmalarına karşı Türkiye'nin tutumunu koruduğunu belirtti. 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini ifade etti.