Koronavirüs Trabzonda cenazeye katılan 100 kişiden 40ının korona testi pozitif çıktı
TÜRKİYE

Trabzon'da cenazeye katılan 100 kişiden 40’ının korona testi pozitif çıktı

Trabzon'da hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi katıldı, taziye ziyaretinde bulundu. Bu kişilerden 40'ı bir hafta sonra koronavirüse yakalandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Trabzon'da taziyeler telefonla" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, son 3 haftadır Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 il içerisinde bulunan Trabzon'da, virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine, namazlar 30 kişiyle sınırlandırıldı.

Yetkililer, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulundu.

CENAZEYE 100 KİŞİ KATILDI, 40 KİŞİDE VİRÜS ÇIKTI

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen bölgede virüsün yayılımında etkili olan cenaze ve taziyelere katılımlar sürüyor. Kentte vefat eden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi katıldı, taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye katılan 40 kişiye bir hafta sonra covid-19 teşhisi konuldu.

  • Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden 1 hafta sonra 40 kişide Covid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla" paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Aydın: Karadeniz'de virüs yayılımı durdurulmazsa diğer şehirlere yayılabilir
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Aydın: Karadeniz'de virüs yayılımı durdurulmazsa diğer şehirlere yayılabilir

Türkiye’de her dört vakadan biri Karadeniz Bölgesi’nde
KORONAVİRÜS
Türkiye’de her dört vakadan biri Karadeniz Bölgesi’nde

Vaka rekoru Karadeniz’de
KORONAVİRÜS
Vaka rekoru Karadeniz’de
Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.