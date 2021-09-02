Trakya'da aşılama oranı yüzde 90'a yaklaştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 78,24, ikinci doz ortalaması yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 86,8, Edirne'de yüzde 88,4, Tekirdağ'da ise yüzde 85,8 olarak açıklandı.

Nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ 6'ncı sırada yer alıyor.

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Aşılama oranlarının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarındaki düşüş de dikkati çekiyor.

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AA

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 14-20 Ağustos döneminde Edirne'de her 100 bin kişide 74,06 olan vaka sayısı 66,46'ya, Kırklareli'nde 56,12'den 53,91'e, Tekirdağ'da 84,82'den 80,85'e geriledi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üçüncü doz aşısını olan Muazzez Yıldırım (71), Kovid-19'a yakalandığını ancak aşılar sayesinde hastalığı çok hafif atlattığını söyledi.

AA

Aşı ile kendini daha güvende hissettiğini belirten Yıldırım, "Herkes aşısını olsun. Biz de koronavirüse yakalandık ama hafif geçirdik. Belki daha ağır geçirebilirdik" dedi.

Osman Yıldırım (73) ise Kovid-19 hastalığına yakalandığını ancak aşılar sayesinde hastalığı evinde atlattığını anlatarak, "Bugün üçüncü doz aşımı oldum. Aşının faydasını gördüm. Hiçbir rahatsızlık duymadım" diye konuştu.

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Özel gereksinimli oğlu Kerem Göktaş'a aşı yaptıran Nermin Göktaş ise kendisinin de bir süre önce aşı olduğunu belirterek şöyle konuştu: