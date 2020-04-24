Tüm hastalar taburcu olmuştu: Tunceli'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınından en az etkilenen şehirlerden Tunceli'de dün 8'inci ve son hastanın taburcu edilmesiyle vaka kalmamıştı. 'Koronavirüs vakası kalmadı' başlıklarıyla medyada gündem olan Tunceli'de bugün bir kişinin testi daha pozitif çıktığı duyuruldu.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Tuncelili hemşehrilerim, dün bu vakitlerde 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef bir pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9. 8 hastamız taburcu oldu ve bir hastamızın tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım." ifadelerini kullandı.