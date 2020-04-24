Tüm hastalar taburcu olmuştu: Tunceli'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs testleri pozitif çıkan 8 hastanın tedavilerinin ardından dün taburcu edildikleri Tunceli'de, bugün bir kişide daha virüs tespit edildi.

HAYAT Tunceli Valisi Sonel koronavirüse duvar ördü: Binlerce maske üretilip dağıtıldı, araçlara plaka sırası konuldu

"Rehavete kapılmayın, kararlara titizlikle uyalım"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Tuncelili hemşehrilerim, dün bu vakitlerde 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef bir pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9. 8 hastamız taburcu oldu ve bir hastamızın tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 20 Koronavirüs salgını nedeniyle artırılan tedbirler kapsamında Tunceli'de de denetimler artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Tunceli'nin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. İzin belgesi olmayan araçlar geri çevrildi. Kar yağışının hala etkili olduğu bazı bölgelerde evden çıkamayan yaşlıların istekleri karşılanıyor. Yaşlı vatandaşların mağdur olmaması için ekipler gece gündüz çalışıyor. Öte yanda, Organize Sanayi Bölgesindeki Peri Tekstil Fabrika’sında üretilen 200 bin maske bölge hastaneleriyle, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Vatandaşı el üstünde tutan başkan: Tunceli Valisi Tuncay Sonel Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de önlemlerin artırılmasının ardından Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlarının mağdur olmaması için tüm ekipleri seferber etti. OSB'deki Peri Tekstil Fabrika'sında 200 bin maske üretilirken, 7'den 70'e kentteki tüm vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Sokak sokak gezen Vali Sonel, vatandaşlara maske dağıtıyor, yaşlıların ihtiyaçlarını kapılarına bırakıyor, çocuklara oyuncak dağıtıyor. BiP'te paylaş

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Valilik tarafından dün yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 hastanın iyileştikleri ve taburcu edildikleri belirtilmişti.