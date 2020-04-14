Koronavirüs Turist çeken Kapadokya boş kaldı Havadan görüntülendi
TÜRKİYE

Turist çeken Kapadokya boş kaldı: Havadan görüntülendi

Turist çeken Kapadokya boş kaldı: Havadan görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle hayalet şehre dönen Türkiye’nin önemli turizm bölgesi Kapadokya havadan görüntülendi. Kapadokya bölgesini Nisan 2019 tarihinde 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Haber Merkezi İHA
Kapadokya boş kaldı.
Kapadokya boş kaldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19 Mart 2020 tarihinden itibaren müze ve ören yerlerinin ziyarete kapatılmasıyla bölge adeta hayalet şehre döndü.

Turist çeken Kapadokya boş kaldı: Havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 10
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19 Mart 2020 tarihinden itibaren müze ve ören yerlerinin ziyarete kapatılmasıyla bölge adeta hayalet şehre döndü.
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Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Paşabağları ören yerleri, aşıklar vadisi ve Göreme beldesi koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından boş kalırken boş kalan Kapadokya bölgesi havadan görüntülendi.
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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Kapadokya Bölgesini 18 Mart tarihine kadar 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etmesinin ardından bölge 19 Mart tarihinden itibaren boş kaldı.
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Kapadokya bölgesini Nisan 2019 tarihinde ise 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.
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Turist çeken Kapadokya boş kaldı: Havadan görüntülendi
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle hayalet şehre dönen Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya havadan görüntülendi. Kapadokya bölgesini Nisan 2019 tarihinde 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.


Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Paşabağları ören yerleri, aşıklar vadisi ve Göreme beldesi koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından boş kalırken boş kalan Kapadokya bölgesi havadan görüntülendi.

Nisan 2019 tarihinde 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Kapadokya Bölgesini 18 Mart tarihine kadar 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etmesinin ardından bölge 19 Mart tarihinden itibaren boş kaldı. Kapadokya bölgesini Nisan 2019 tarihinde ise 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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