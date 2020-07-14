Türk dünyasında koronavirüs kardeşliği: Türkiye'ye övgü geldi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele amacıyla konsey üyesi ülkelere gönderdiği insani yardımlar hakkında açıklamada bulundu.

Genel Sekreter Amreyev, salgının dünyaya yayılmaya başlamasından bu yana, Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerinin koronavirüse karşı mücadelede yakın iş birliği sağladıklarını belirtti.

Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın takdire şayan olduğunu belirten Genel Sekreter Baghdad Amreyev, salgının ortaya çıkmasından bu yana üye ve gözlemci ülkelerin salgınla mücadelede çeşitli düzeylerde yapılan toplantılarda birçok önemli kararlar aldığını ifade etti.

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Türkiye'den birçok ülkeye insani yardım

Amreyev, salgının olumsuz etkilerini hafifletmek ve kardeş ülkelerin bu hastalıktan muzdarip vatandaşlarının teşhis ve tedavisi için gerekli ekipmana ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla, Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan gibi Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerine insani yardımlar sağladığını aktardı.

Amreyev şöyle devam etti:

"Son günlerde bu iş birliği yeni bir aşamaya girmiştir. Türkiye bugün Kazakistan'a özel bir uçakla 30 ventilatör, 10 PCR kiti, yüz binlerce maske, on binlerce koruyucu giysi, 10 bin paket hidroksiklorokin tabletleri ve benzeri diğer tıbbi ekipman göndermiştir. Daha önce de 10 tondan fazla tıbbi ekipman ve ilaç da Türkiye'nin çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından Kazakistan'a gönderilmişti."

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Türkiye'nin Azerbaycan'a, 30 ventilatör, 150 bin maske, 5 bin tıbbi gözlük, 200 bin eldiven, 40 bin çeşitli ilaç ve diğer tıbbi ekipman dahil olmak üzere tıbbi malzeme sağladığını vurgulayan Amreyev, ayrıca Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin, salgına karşı yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

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Amreyev, Türkiye'nin son günlerde Kırgızistan'a ve Özbekistan'a çok sayıda tıbbi ekipman yardımında bulunduğunu dile getirdi.

FOTOĞRAF 43 Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. . Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Kızlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu <br> <br> İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi. İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. BiP'te paylaş

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Türkiye'ye teşekkür

Türk Konseyi üye ülkelerine sağladığı yardım için Türkiye'ye şükranlarını sunan Amreyev, Türkiye'nin koronavirüse karşı kendi savaşını başarıyla yürüttüğünü ve aynı zamanda sadece kardeş Türk devletlerine değil, dünyanın her yerinde ihtiyaç sahibi ülkelere yardım sağladığını belirtti.

Türk dünyasının dayanışma ve iş birliğini artırarak zor günlerden geçip ekonomik ve sosyal gücünü yeniden tesis edeceğine olan inancını ifade eden Amreyev, Türk Konseyinin bu amaca yönelik tüm çabaları destekleyeceğini kaydetti.

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FOTOĞRAF 10 Sağlık Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çad için sağlık malzemesi hazırlandı. Askeri personelin paketlediği sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye ve Çad bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Çad halkına sevgilerle' notu yer aldı. Çad'a ayrıca teslim edilmek üzere ambulans aracı da konuldu. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı. Türkiye, daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Somali ve ABD'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye sağlık yardım malzemesi göndermişti. Türkiye'den Çad'a yardım eli: 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderildi Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Çad'a askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü, Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.

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OYNAT 00:00 Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımı Türkiye, Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Tıbbi yardım malzemelerinin teslimi için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly katıldı. Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 'Bugün bu tören vesilesiyle gönderdiğimiz tıbbi yardımların Kazakistan'ın Kovid-19 ile mücadelesinde Kazakistan halkına güç vermesini, şifa vermesini temenni ediyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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