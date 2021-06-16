Türk şirketi geliştirdi: PCR testi Antalya Diplomasi Forumu katılımcılarına yerinde yapılacak

Antalya'da geçen yıl yüz yüze yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen ADF, bu yıl 18-20 Haziran'da Belek Turizm Merkezi Nest Convention Center'da "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarını buluşturması bekleniyor. Forum ile liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl bir araya gelerek küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almalarının sağlanması ve sorunlara çözüm önerileri getirecek bir diyalog platformu oluşturması amaçlanıyor.

Forumda, salgına karşı alınan önlemler kapsamında, yurt içinden ve dışından gelecek katılımcılar ile basın mensuplarının 48 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testini yetkililere sunması ve ADF süresince her gün otellerde kurulacak merkezlere giderek test yaptırması gerekecek. Otellerdeki Kovid-19 PCR testinin uygulanmasını Türk şirketi Bioeksen yapacak.

"Laboratuvarda dakikada 16 kişi PCR ile test edilebiliyor"

Bioeksen Kurucusu Canan Zöhre Ketre Kolukırık, diplomasi alanında referans gösterilen, yenilikçi bir diyalog platformu olması hedeflenen forumda, Kovid-19 PCR testlerinde de yenilikçi bir Türk teknolojisini katılımcıların hizmetine sunacaklarını söyledi. Kolukırık, katılımcıların test edildiği analiz laboratuvarının yaklaşık 50 metrekarelik bir alana kurulu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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"Bu kadar küçük bir alanda her 40 dakikada yaklaşık 650 kişi PCR ile test edilebiliyor ve sonucu sisteme yükleniyor. 40 dakika test süresi değil. Örneğin, laboratuvara girmesinden sonucun test edilen kişiye ulaşma süresi. Diğer bir ifadeyle, bu laboratuvarda dakikada 16 kişi PCR ile test edilebiliyor.

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Kullanılan yerli teknoloji en yakın rakibinden en az 2 kat daha hızlı ve şu anda bu teknoloji Almanya, Amerika ve Japonya gibi teknoloji önderi ülkeler dahil 48 farklı ülkede aktif olarak kullanılmakta. Yerli teknolojimizin diğer bir üstünlüğü ise aynı sürede ve tek testte sadece Kovid-19'u değil, Hindistan, İngiltere ve Brezilya gibi endişe verici varyantları da tespit ve ayırt edebilmesi."

"Teknolojimiz, salgından bu yana 48 ülkede yaklaşık 60 milyon PCR testinde kullanıldı"

Canan Zöhre Ketre Kolukırık, dünyada 480 tane Kovid-19 PCR test üreticisi firma bulunduğunu aktararak, Bioeksen'in, Kovid-19 testlerinde hem ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) hem de Dünya Sağlık Örgütü onayı alan 23 firmadan biri olduğunu söyledi. Bu yönüyle Kovid-19 testlerinde, teknolojide öncü ilk yüzde 5'lik dilimde olduklarını belirten Kolukırık, "Teknolojimiz, salgının başlangıcından bu yana 48 farklı ülkede yaklaşık 60 milyon PCR testinde kullanıldı." dedi.

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Yüzde 100 yerli üretim

Yenilikçi teknolojilerinin; örnekler alınıp laboratuvara transfer edilirken çalışmaya başladığını ifade eden Kolukırık, şöyle devam etti: "Yüzde 100 yerli üretim vNAT transfer tüplerimizin içine alınıyor örnekler. Örnek tüp, laboratuvara taşındığı esnada vNAT transfer tüpünün içindeki kimyasallar SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getiriyor. Böylelikle laboratuvar çalışanlarının güvenliği sağlanıyor. Yine örneklerin laboratuvara taşınması esnasında, diğer teknolojilerin ancak laboratuvar ortamında, yüksek maliyet ve sürelerde gerçekleştirebildiği 'SARS-CoV-2 virüsünün genetik materyalini PCR testine hazır hale getirme işlemi' tamamlanıyor. Diğer bir ifadeyle, örnekler laboratuvara getirildiğinde hiçbir ön işlem gerçekleştirilmeden Kovid-19 PCR testine tabi tutulabiliyor. Kovid-19 PCR testi örneklere uygulanırken PCR test tüplerine örneklerin eklendiği bir adım var. Normal koşullarda bu adım yaklaşık 30 dakika sürüyor. vNAT transfer tüplerimizin ve onları yerleştirdiğimiz racklerin özel tasarımı sayesinde biz bu adımı 5 dakikada tamamlayabiliyoruz."

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"Ürettiğimiz yazılım ile test sonuçlarının bilgi sistemine girişini hızlandırdık"

Bioeksen Kurucusu Kolukırık, Kovid-19 PCR'ında dünyanın en hızlı teknolojisinin kendilerinde olduğunu, bu işleyiş şekliyle laboratuvardaki 7 cihaz ile her 29 dakikada bir 650 kişinin PCR testini tamamlayabildiklerini söyledi. Kolukırık, tamamen yerli olan Catena yazılımı ile test sonuçlarının bilgi sistemine girişini hızlandırdıklarını ifade ederek, "Ürettiğimiz Catena yazılımı, test sonuçlarını otomasyona dayalı bir şekilde analiz edip, raporlayıp laboratuvar bilgi sistemine yüklüyor. Bu işlem manuel yapıldığında yaklaşık 40 dakika sürmekte. Yerli üretim yazılımımız ile bu süre 5 dakikaya iniyor. Bu iş akışı ve yenilikçi teknolojimiz ile her 40 dakikada bir yaklaşık 650 kişi test edilip sonuçlar kişilere ulaştırılabiliyor." şeklinde konuştu.