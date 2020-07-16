Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak: Venezuela'ya uçak dolusu tıbbi malzeme
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından sağlık sistemi sayesinde en az etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, yardım eli uzatmaya devam ediyor. Tıbbi malzeme desteğinin verildiği son durak Venezuela oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca hazırlanan sağlık malzemeleri, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağıyla havalandı.
Türkiye'nin koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.Son dakikahaberlerine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca hazırlanan sağlık malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.
Venezuela'ya hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Türkçe ve İspanyolca, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ifadelerine yer verildi.
Askeri kargo uçağı, yüklenen malzemelerin ardından Ankara'dan havalandı.