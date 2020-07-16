Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak Venezuelaya uçak dolusu tıbbi malzeme
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
TÜRKİYE

Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak: Venezuela'ya uçak dolusu tıbbi malzeme

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından sağlık sistemi sayesinde en az etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, yardım eli uzatmaya devam ediyor. Tıbbi malzeme desteğinin verildiği son durak Venezuela oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca hazırlanan sağlık malzemeleri, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağıyla havalandı.

Haber Merkezi AA
Türkiye, Venezuela'ya bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderdi.
Türkiye, Venezuela'ya bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderdi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.Son dakikahaberlerine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca hazırlanan sağlık malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Türkiye’den Venezuela’ya koronavirüs için tıbbi malzeme desteği
OYNAT 00:00
Türkiye’den Venezuela’ya koronavirüs için tıbbi malzeme desteği
Türkiye, Venezuela'ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı. Öte yandan, tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda da olduğu gibi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, 'Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle” notu da düşüldü.

  • Venezuela'ya hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Türkçe ve İspanyolca, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ifadelerine yer verildi.

Askeri kargo uçağı, yüklenen malzemelerin ardından Ankara'dan havalandı.

Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımı
OYNAT 00:00
Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımı
Türkiye, Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Tıbbi yardım malzemelerinin teslimi için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly katıldı. Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 'Bugün bu tören vesilesiyle gönderdiğimiz tıbbi yardımların Kazakistan'ın Kovid-19 ile mücadelesinde Kazakistan halkına güç vermesini, şifa vermesini temenni ediyoruz' dedi.

Türkiye'den Çad'a 2. tıbbi malzeme yardımı gönderildi
OYNAT 01:00
Türkiye'den Çad'a 2. tıbbi malzeme yardımı gönderildi
Türkiye'nin, koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çad'a, ikinci kez tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu. Afrika ülkesi Çad'a daha önce de 26 Mayıs'ta tıbbi yardım ile bir de ambulans gönderilmişti.

Türkiye’nin gönderdiği yardım malzemeleri kardeş ülke Azerbaycan'a ulaştı
OYNAT 00:00
Türkiye’nin gönderdiği yardım malzemeleri kardeş ülke Azerbaycan'a ulaştı
Türkiye koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana yüze yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Türkiye tarafından Azerbaycan'a gönderilen 30 solunum cihazı (ventilatör), 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve virüsün tedavisinde kullanılan toplam 40 bin kutu çeşitli ilacı taşıyan yardım uçağı bugün yerel saatle 16.25'te başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, “Her konuda olduğu gibi Covid-19'a karşı da milli ve global seviyede birlikte mücadele ediyoruz'' dedi.

Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı
KORONAVİRÜS
Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı

Türkiye’ye minnettarız: Örnek bir dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi
KORONAVİRÜS
Türkiye’ye minnettarız: Örnek bir dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi


Abone Ol Google News
Gerilim tırmanıyor

Gerilim tırmanıyor

​Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü.
Kurbanlık pazarları kuruluyor

Kurbanlık pazarları kuruluyor

​İstanbul'da büyükbaş kurbanlıkların kilosu 28 liradan başlıyor.
15 Temmuz tweetleri hatırlatılan Kaftancıoğlu: Kafa keserek adam öldürmeye hala karşıyım

Ve imzalar atıldı

Ve imzalar atıldı

​Ayasofya Camii için Turizm Bakanlığı ve Diyanet protokolü tamam.

Çalhanoğlu fırtınası

Çalhanoğlu fırtınası

​Attığı gol ve yaptığı asistlerle maça damga vurdu.

Türkiye'ye karşı yeni cephe!

Türkiye'ye karşı yeni cephe!

​Ermenistan'ın adımları bölgesel gelişmelerden bağımsız değil.

​42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.