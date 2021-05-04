Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Türkiye dünya genelinde en çok koronavirüs aşısı yapan 7 ülke
TÜRKİYE

Türkiye dünya genelinde en çok koronavirüs aşısı yapan 7. ülke

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmalarında en çok Covid-19 aşısının yapıldığı 7. ülke olan Türkiye, nüfusa oranla aşının her iki dozunun da en çok uygulandığı ülkeler sıralamasında 9. konumda yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Türkiye dünya genelinde en çok koronavirüs aşısı yapan 7. ülke
Arşiv

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüs salgınının çıkış noktası olarak görülen aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama kampanyalarında ülkeler arasında büyük farklılıklar görülürken Türkiye, küresel çapta en çok korona virüs aşısının uygulandığı 7. ülke konumunda yer alarak ilk 10’a adını yazdırdı.

Türkiye’de 23 milyon 687 bin 891 doz aşı yapıldı

Salgının başlangıcından bu yana 174 ülkede toplam 1.17 milyardan fazla doz uygulanan Covid-19 aşılamasında küresel çapta en son günde ortalama 20.2 milyon doz aşı uygulandı.

Çin, 275 milyon 338 bin doz aşı uygulayarak dünyada "en fazla doz" aşı uygulayan ülke oldu.

Çin’i 246 milyon 780 bin 203 ile ABD, 158 milyon 871 bin 435 doz ile Hindistan takip etti. Türkiye ise 4 Mayıs itibarıyla toplam 23 milyon 687 bin 891 ile en fazla doz aşı uygulayan 7. ülke oldu. Türkiye’de 14 milyon 117 bin 660 kişi aşının ilk dozunu alırken, 9 milyon 570 bin 231 kişi de ikinci doz aşısını yaptırdı.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Türkiye kararı: Ön değerlendirme başladı
KORONAVİRÜS
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Türkiye kararı: Ön değerlendirme başladı

Türkiye nüfusunun yüzde 11.4’ü aşının iki dozunu da aldı

İsrail’de nüfusun yüzde 62.4’üne aşının ilk dozu, yüzde 55.9’una ise ikinci dozu uygulandı. Avrupa’daki en yüksek ölüm sayısına sahip olan İngiltere’de 68 milyonluk nüfusun yarısından fazlasına Covid-19 aşısı yapıldı. İngiltere’de nüfusun yüzde 51.8’i aşının ilk dozunu alırken, yüzde 23.2’sine ise iki doz aşı uygulandı.

  • ABD’de nüfusun yüzde 44’üne ilk, yüzde 31.8’ine ikinci doz aşı yapıldı. Türkiye’de ise nüfusun yaklaşık yüzde 16.9’una birinci, yüzde 11.4’üne ise aşının ikinci dozu uygulandı.

Hindistan koronavirüsün pençesinde: Kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor
KORONAVİRÜS
Hindistan koronavirüsün pençesinde: Kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor

Hindistan'da vaka sayısı 4 ayda ikiye katlandı: 20 milyonu geçti
DÜNYA
Hindistan'da vaka sayısı 4 ayda ikiye katlandı: 20 milyonu geçti

Türkiye nüfusa oranla tam aşılamada 9. ülke

Türkiye, yüzde 11.4 ile nüfusa oranla Covid-19 aşısının en çok iki dozunun da yapıldığı ülkeler sıralamasında İsrail, Şili, Bahreyn, ABD, İngiltere, Sırbistan, Macaristan ve Fas’tan sonra 9. sıraya adını yazdırdı.

  • Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise veri paylaşılmamasından dolayı aşılama çalışmalarında nüfus bazlı listelerde yer almadı.

Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüs hastalarına ilaç uyarısı: Kullanmamak öldürebilir
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüs hastalarına ilaç uyarısı: Kullanmamak öldürebilir

Almanya'da aşı skandalı: Bir kişiye yanlışlıkla 5 doz yaptılar hastanelik oldu
KORONAVİRÜS
Almanya'da aşı skandalı: Bir kişiye yanlışlıkla 5 doz yaptılar hastanelik oldu

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Nisan ayında 11 milyon denetim yapıldı
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Nisan ayında 11 milyon denetim yapıldı

Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.