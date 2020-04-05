Koronavirüs Türkiye önlemleri zamanında aldı Avrupadan erken davrandık
TÜRKİYE

Türkiye önlemleri zamanında aldı: Avrupa’dan erken davrandık

Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı kitlesel tedbirlerde Avrupa’dan erken davrandı. İlk vakaların ortaya çıkmasının ardından İtalya 39, İspanya 40, İngiltere 47, Almanya ve Fransa ise 49 gün sonra okulları tatil ederken, Türkiye 1 gün sonra bu adımı attı. Toplu olarak bulunulan mekanlar ise 4 gün sonra kapatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Mart’ta risk grubundaki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, 3 Nisan’da kısmi sokağa çıkma yasağı 20 yaş altındakileri kapsayacak şekilde genişletildi.
21 Mart’ta risk grubundaki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, 3 Nisan’da kısmi sokağa çıkma yasağı 20 yaş altındakileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek üzere kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirleri, Avrupa ülkelerine göre daha hızlı aldı. Avrupa ülkeleri, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39 ila 54 günde almaya başlarken, Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti.

47 GÜN SONRA İLK VAKA

İlk Kovid-19 vakaları, Fransa’da 24 Ocak’ta, Almanya’da 28 Ocak’ta, İtalya, İspanya ve İngiltere’de ise 31 Ocak’ta tespit edildi. Türkiye de ilk vaka, bu tarihlerden 40 ila 47 gün sonra 11 Mart’ta ortaya çıktı. İlk vakaların ortaya çıkmasının ardından İtalya 39 (10 Mart), İspanya 40 (11 Mart) , İngiltere 47 (18 Mart), Almanya 49 (17 Mart), Fransa ise 49 (13 Mart) gün sonra okulları tatil ederken, Türkiye 1 gün sonra (12 Mart) bu adımı attı.

1 GÜN SONRA OKULLAR KAPATILDI

  • Türkiye’de ilk vakaların 11 Mart’ta görülmesinin ardından 12 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ilk ve orta dereceli okulların 2 hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceği duyuruldu.

TÜRKİYE UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ve orta dereceli okullarda 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. “Eğitim Bilişim Ağı” adı verilen uzaktan eğitim programı, 23 Mart’ta internet üzerinden ve TRT’nin bu amaçla kurduğu televizyon kanalı aracılığıyla uygulanmaya başlandı. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, 26 Mart’ta üniversitelerin Bahar Dönemi’nde yüz yüze eğitim yapmayacağını bildirdi.

Türkiye toplu olarak bulunulan mekanlar ise ilk vakadan 4 gün sonra kapattı. 21 Mart’ta berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 18.00’dan sonra kapatılmasına, AVM’ler kapatıldı. 24 Mart’ta ise market ve süper marketlerin 09.00-21.00 saatlerinde hizmet vermesine karar verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın nedeniyle tüm ülkedeki camilerde cuma namazları dahil cemaatle namazlara ara verildiğini açıkladı. 21 Mart’ta risk grubundaki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, 3 Nisan’da kısmi sokağa çıkma yasağı 20 yaş altındakileri kapsayacak şekilde genişletildi.

LİGLER ERTELENDİ

  • Türkiye, ilk vakanın görülmesinden 1 gün sonra (12 Mart) spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar vererek bu alandaki ilk adımını attı. Benzer tedbirler İtalya’da ilk vakaların görülmesinden 39 (10 Mart), İspanya’da 41 (12 Mart), İngiltere’de 42 (13 Mart), Almanya’da 45 (13 Mart), Fransa’da ise 48 (13 Mart) gün sonra alınabildi.

Seyahatlere sınırlama

Kovid-19 salgınına karşı ülkeler, sınırlarını kapatma ve uçuşları durdurmanın yanısıra virüsün ülke içinde yayılmasını önlemeye yönelik seyahat ve ulaşım kısıtlamalarına da başvurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21 Mart’ta 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu açıkladı. Böylece uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 68’e çıktı.

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