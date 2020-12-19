Türkiye'de 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında hızlı düşüş

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 145 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 851’e yükseldi. Bugün toplam 173 bin 132 test yapılırken, 22 bin 195 yeni vaka sayısı, 4 bin 2 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 285 olduğu, bugün iyileşen 25 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 779 bin 68’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 501 olduğu açıklandı.



Son beş günün detaylı koronavirüs tablosu.

Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz





REKLAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." açıklamasını yaptı.

GÜNDEM Acı haberle şok oldular: Koronayı yendi patlamada öldü

GÜNDEM Kısıtlamada misafirliğe gittiler dönüşte cezayı yediler



