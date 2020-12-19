Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiyede 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayılarında hızlı düşüş
TÜRKİYE

Türkiye'de 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında hızlı düşüş

Türkiye'de 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında hızlı düşüş

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu Sağlık Bakanlığı açıkladı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 241 kişinin hayatını kaybetiğini, 22195 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 145 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 851’e yükseldi. Bugün toplam 173 bin 132 test yapılırken, 22 bin 195 yeni vaka sayısı, 4 bin 2 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 285 olduğu, bugün iyileşen 25 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 779 bin 68’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 501 olduğu açıklandı.

Son beş günün detaylı koronavirüs tablosu.

Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." açıklamasını yaptı.

Acı haberle şok oldular: Koronayı yendi patlamada öldü
GÜNDEM
Acı haberle şok oldular: Koronayı yendi patlamada öldü

Kısıtlamada misafirliğe gittiler dönüşte cezayı yediler
GÜNDEM
Kısıtlamada misafirliğe gittiler dönüşte cezayı yediler


Abone Ol Google News
Fenerbahçe düşüyor

Fenerbahçe 'düşüyor'

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı.
VAR görüntüsü kafaları karıştırdı

VAR görüntüsü
kafaları karıştırdı

​Gaziantep-Fenerbahçe maçında tartışılan 'ofsayt' kararı.
Vaka sayısında hızlı düşüş

Vaka sayısında
hızlı düşüş

​Sağlık Bakanlığı son bilgileri açıkladı.
TSK'dan <br>gövde gösterisi

TSK'dan
gövde gösterisi

​İzmir'den nefes kesen fotoğraflar.
Trabzonspor<br> geriden geldi

Trabzonspor
geriden geldi

Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u mağlup etti.
Gözyaşları sel oldu

Gözyaşları sel oldu

Koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören.

​Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını video-konferansla gerçekleştiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.