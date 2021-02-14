Türkiye'de 33 ilde görüldü: Mutasyonlu virüs çok hızlı yayılıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsün Türkiye’deki yayılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mutasyonlu virüsün şu ana kadar Türkiye’de 33 ile yayıldığını söyleyen Akın, “Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Vuhan’dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı. 33 ilde biz saptadık ama Türkiye’nin tüm illerinde bunu saptamak için çalışma sürdürülüyor. Yarın bir başka rakamla karşılaşabiliriz. Bu yayılıyor. Çünkü şehirlerarası ulaşımda durma yok. İngiltere örneğini biliyorum; İngiltere’de yaklaşık 5 hafta sonunda saptanan tüm virüslerin yüzde 70’i bu mutant virüs oldu. Yani çok hızlı yaylıyor” diye konuştu.

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BİR PARÇA TEDİRGİNİZ

Akın, mutant virüsün hastalık şiddetinde bir değişiklik yapmadığına dikkat çekerek, “Hastalığın şiddeti değişmiyor; ama yüzde 1 ölüm varsa 100 kişiden 1’ini kaybedebilirsiniz, ama vaka sayısı 100 bin olursa bin kişiyi kaybedersiniz; onun için de ölüm sayısının artmasından, yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. Şu an yük taşınıyor. Çünkü vaka sayısı kontrol edilebilir ölçüde; ama kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor. Bunu kontrol etmek için çaba harcamak lazım” diye konuştu.

Levent Akın

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YÖN DEĞİŞİMİNE İHTİYACIMIZ YOK

Akın, mutasyonlu virüsle enfekte olmuş ve hastaneye yatmış bir kişinin, yine koronavirüslü bir kişi ile yan yana yatırılmadığını söyleyerek, “O ayrı bir yerde yatıyor. Hastane düzeyinde bu önlem var. Tedavi modelinde bir değişiklik yok, aynı tedaviyi uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağını düşündüğümüz için toplumda özel bir değişiklik yapmadık. Türkiye’nin şu anda herhangi bir yön değiştirmeye ihtiyacı yok” dedi.

Yaza doğru rahatlayabiliriz

Aşılama çalışmalarıyla birlikte biraz rahatlama olabileceğini vurgulayan Akın “İki doz aşılanan nüfus yüzde 65-70’lere ulaştığı zaman epeyce rahatlamış olacağız. Ancak bu arada virüs de boş durmuyor. Aşılamayla hiç olmazsa, hastalanmaları görürüz; ancak ağır vakalar ve ölümleri daha az göreceğiz gibi bir düşüncem var. 2’nci doz aşıyı almış nüfus yüzde 65-70’ler olursa bu da yaklaşık 50 milyon kişiye denk geliyor, 50 milyon kişiye 2 doz aşı yapmış olursak, bir mesafe almış oluruz. Bu rahatlayacağız anlamına gelmiyor; çünkü aşı olursanız, yine maske, mesafe, hijyeni korumanız lazım. Şu anda hızlı bir şekilde aşımızı tamamlayalım. Mayıs, Haziran, Temmuz ayına doğru bir rahatlama olabilir. Hem insanların sokağa çıkması hem de bağışıklanmış kişi sayısının artmasına bağlı olarak biraz daha rahatlayabiliriz; ama 2021’de çok fazla rahatlayacağımızı düşünmemek lazım” dedi.