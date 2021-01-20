Koronavirüs Türkiyede aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti
TÜRKİYE

Türkiye'de aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında, aşı yaptıranların sayısı bir milyonu geçti

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin'den getirilen ilk parti koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başlamıştı. İlk aşamasında sağlık çalışanları, aşının ilk dozunu oldu. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine aşı hakkı tanımlanan ve randevuları verilen sağlık görevlilerine aşıları yapıldı.

İkinci doz 90 yaş üstüne

Birinci aşamanın 2. adımı doğrultusunda ise dün itibarıyla huzurevleri, engelli ve bakımevleri ile 90 yaş üstü vatandaşların aşılamasına başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının yedinci gününde 1 milyondan fazla kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Aşı uygulamasının ikinci günü: Toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti
KORONAVİRÜS
Aşı uygulamasının ikinci günü: Toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti
  • Hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanları, sürecin devamında aşı yaptırabilecek. Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi.

e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek

İlk uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak. Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek. Aşı uygulamasının ilk dozunu yaptıran Ankara Şehir Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Veli Şirin, aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu belirterek aşı uygulamasının başarılı şekilde sonuçlanmasını diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.

TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı oldu
KORONAVİRÜS
TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı oldu
  • Hastanenin Acil Servis laboratuvarında teknisyenlik yapan Mesut Can Şahin de "Aşının tüm insanlık için faydalı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden de aşımı oldum." dedi.

Hastanede gassal olarak görev yapan sağlık personelinden İsmail Kılıç ise salgın sürecinde kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını belirterek, "İyi hissediyorum, rahatız. Vatandaşlarımız hiç korkmasın, gelip aşılarını vurulsun." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi: Bu kişiler aşı vurulamayacak
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Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.
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İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.
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38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.
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İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.
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Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.
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Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.
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Kovid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.
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Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.
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Aşı uygulanan bölgede ağrıkızarıklıkşişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.
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6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi: Bu kişiler aşı vurulamayacak
Uygulamada ikinci adıma geçmemizin ardından Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının uygulama kurallarını açıkladı. Aşının kimlere nasıl yapılacağı, hangi şartlarda ikinci dozun yapılmayacağı, aşı olan kişilerin nasıl takip edileceği netleşti. İşte aşıyla ilgili tüm detaylar...


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