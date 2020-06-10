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Koronavirüs Türkiyede ilk kez İstanbul Havalimanında hizmete girdi Restoranlarda virüse karşı QR kodlu önlem
TÜRKİYE

Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi: Restoranlarda virüse karşı QR kodlu önlem

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, yolcular yiyecek içecek siparişini QR kodu ile verecek. Ödemelerini de QR kodu ile yapabilecek uygulama ile yolculara siparişlerde tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık verilecek.

Haber Merkezi DHA
Yolcular restoranda siparişlerini ve ödemelerini temassız olarak QR kodu ile yapabilecek.
Yolcular restoranda siparişlerini ve ödemelerini temassız olarak QR kodu ile yapabilecek.

İç hat uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'nda restoranlarda da yeni düzenlemeler yapıldı. Dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı restoranlarda masa düzeni de sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi. 4 kişilik masalarda sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı.

Tek kullanımlık çatal-bıçak

Yeni önlemler kapsamında çatal, bıçak kaşık, tepsi ve tabaklar ortak kullanım alanlarından kaldırıldı. Tek kullanımlık ürünlerle yolculara hizmet verilecek. Yeni düzenlemeler kapsamında müşteriler siparişleri cep telefonlarına bulunan özel uygulama üzerinden QR koduyla verecekler.

Dünyanın en büyüğü yeni döneme hazırlanıyor: İstanbul Havalimanı'nda her şey sil baştan düzenleniyor
FOTOĞRAF 7
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Koronavirüs salgının ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma içerisine olan İstanbul Havalimanı salgında normalleşme sürecine hazır hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Terminal alanındaki zemin kaplama, cilalama ve derz kontrollerinin yanı sıra, yüksek asma tavanlarda temizlik ve boya işleri de devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamada çalışmalar hakkında bilgi verildi.
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Bakım çalışmalarının yanı sıra İstanbul Havalimanı terminalindeki yolculuk deneyimini daha yukarıya taşımak adına yolcuların ve çalışanların konforu için yeni alanlar da ekleniyor. İlave ıslak hacimler, çocuk oyun alanları, peyzaj alanları ve ofisler oluşturulurken, engelli misafirlere ait alanlarda ise düzenlemeler yapılıyor. İstanbul Havalimanı’nda görev yapan personel için yemekhaneler, sürece yönelik yenilenerek, koronavirüs sonrası personel geçişleri için gerekli düzenlemeler de hayata geçiriliyor.
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Yaz aylarında İstanbul Havalimanı’ndaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin sorunsuz çalışması amacıyla soğutma gruplarının, sirkülasyon pompalarının, kazanların, brülörlerin sistemlerdeki filtrelerin, hava ve tortu ayırıcılar ve kimyasal dozaj sistemlerinin, klima santrallerinin planlı bakım, kontrol ve değişimleri de ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Elektrik-elektronik sistemlerin bakımları aralıksız devam ederken, orta büyüklükteki şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan ve 724 kesintisiz çalışan sistemleri besleyen trafoların, jeneratörlerin, UPS cihazlarının, elektrik panolarının, aydınlatma armatürlerinin kontrol ve bakımlarının da tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
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Yapımı devam eden ve Haziran ayında faaliyete geçmesi planlanan 3’ncü pist çalışmaları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı Terminali’nin doğusunda yer alan 3. pistin hazırlıkları sürerken, yolcu körüklerinin, 400 Hz uçak enerji sistemlerinin ve uçak ön iklimlendirme sistemlerinin bakımları ile seyrüsefer sistemlerin yakın zamanda açılacak. Üçüncü piste tesis edilen sistemler ile entegrasyon çalışmaları da ekipler tarafından sürdürülüyor. Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant sistemlerinde aylık koruyucu bakımları titizlikle yapılıyor denildi.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı’nda yapılan çalışmalarda havalimanı bünyesindeki tüm havalandırma kanallarında filtre ve kanal temizlikleri, filtre dezenfeksiyonu yapılarak, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı arttırıldı. Check-in bankoları, pasaport kontrol bölgeleri, oturma grupları, asansörler, yemekhane, bankamatikler, tüm yeme içme alanları, alışveriş alanlarında ise sosyal mesafenin korunmasına yönelik ilgili çalışmalar yapılıyor.
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Havalimanında yürütülen bakım-onarım faaliyetlerini değerlendiren İGA Havalimanı İşletmesi Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, İstanbul Havalimanı’na dönüş için artık kısa bir zaman kaldığını ve gün saydıklarını ifade ederek şunları söyledi:
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Yürütülen bu sürecin en önemli ayağını da İstanbul Havalimanı’nın hemen her yerinde devam eden Teknik Hizmetler ve Periyodik Bakım Faaliyetleri oluşturuyor. İstanbul Havalimanı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemi süreci boyunca, koruyucu önleyici ve planlı bakımlara 724 devam ederek normalleşme süreci ile birlikte yolcularına kaldığı yerden eşsiz bir yolculuk deneyimi sunacak. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyor, yolcularımızı karşılayacağımız günü ‘hazır bir şekilde’ heyecanla bekliyoruz. ifadelerine yer verdi.
Dünyanın en büyüğü yeni döneme hazırlanıyor: İstanbul Havalimanı'nda her şey sil baştan düzenleniyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm tarifeli uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nın koruyucu önleyici ve planlı bakımları yapılarak yolcular için hazır hale getiriliyor.

Bir dizi önlem alındı

QR koduyla yeni dönemde müşterilerine hizmet vermek için tüm donanımlarını tamamladıklarını ifade eden işletme müdürü Kazım Çil, "Halihazırda devam ettirdiğimiz yüksek hijyen standartlarımız koronavirüs nedeniyle arttırarak hem çalışanlarımızı hem misafirlerimizi sağlığını korumak üzere en üst seviyeye çıkardık. Tüm birimlerimizin girişlerine hijyen paspasları koyduk. Ayrıca sosyal mesafeyi koruyan bilgilendirme panoları belirli alanlara yerleştirdik. Çalışanlar ile misafirlerimizi arasında mesafeyi korumak için bir dizi yenilikler yaptık. Bu kapsamda misafirlerimiz akıllı telefonlarından QR kodunu okuttuktan sonra menüye ulaşacaklar" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi iki katına çıktı
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi iki katına çıktı

  • İşletme Müdür Kazım Çil, QR kodu kullanamayan müşteriler için de tek kullanımlık menü ile hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi: "QR kodu kullanamayan misafirlerimize ise geri dönüşümlük kağıttan üretilen tek kullanımlık menüler ile servis yapacağız. Misafirlerimiz tek kullanımlık menüleri kullandıktan sonra geri dönüşüm kutusunda o kağıtlar imha edilecek."

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