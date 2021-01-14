Koronavirüs Türkiyede toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti
TÜRKİYE

Türkiye'de kaç kişi aşılandı?

Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme platformuna göre, Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşılanan kişi sayısına, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndan ulaşılabiliyor.
Aşılanan kişi sayısına, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndan ulaşılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme platformuna göre, Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Sağlık Bakanlığı aşıda öncelikli meslek gruplarını açıkladı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı aşıda öncelikli meslek gruplarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.
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