Koronavirüs aşı çalışmasında büyük başarı: Birinci doz uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı

Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 550 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 763 oldu, 5 bin 917 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 221 bin 265'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, vefat sayısı da 49 bin 358 oldu.

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