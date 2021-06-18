Koronavirüs Türkiye 39 milyon 694 bin 223 doz ile 9 sırada yer aldı
TÜRKİYE

Türkiye 39 milyon 694 bin 223 doz ile 9. sırada yer aldı

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 540 milyon dozu aştı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 39 milyon 694 bin 223 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı.

Haber Merkezi AA
Türkiyede ve dünyada ne kadar aşı yapıldı?
Arşiv

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 966 milyon 650 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 314 milyon 970 bin ile ABD, 268 milyon 960 bin ile Hindistan, 84 milyon 100 bin ile Brezilya, 72 milyon 890 bin ile İngiltere, 64 milyon 760 bin ile Almanya, 46 milyon 260 bin ile Fransa, 44 milyon 430 bin ile İtalya, 39 milyon 694 bin ile Türkiye, 38 milyon 630 bin ile Meksika, 34 milyon 850 bin ile İspanya, 33 milyon 960 bin ile Endonezya, 33 milyon 920 bin ile Rusya, 30 milyon 890 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Japonya, 25 milyon 880 bin ile Polonya ve 20 milyon 870 bin ile Şili izledi.

Bakan Koca: Bu aşılama hızı işi erkenden bitirecek
KORONAVİRÜS
Bakan Koca: Bu aşılama hızı işi erkenden bitirecek

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 540 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 143,39 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşı programında olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı
KORONAVİRÜS
Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşı programında olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı

BAE dahil 9 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Seyşeller’de 139,51, Malta'da 138,12 San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,92, Bahreyn'de 112,68, Moğolistan'da 109,45, Şili'de 109,15 ve İngiltere'de 107,37 oldu.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı
KORONAVİRÜS
İstanbul Valisi Yerlikaya: Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 39 milyon 694 bin 223 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 46,77 oldu. 25 milyon 456 bin 405 kişiye ilk doz, 14 milyon 237 bin 818 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

İstanbul bayrama hazırlanıyor: Temmuz başında megakentin tamamı aşılanmış olacak maskeler çıkabilir
KORONAVİRÜS
İstanbul bayrama hazırlanıyor: Temmuz başında megakentin tamamı aşılanmış olacak maskeler çıkabilir

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 178 milyon 264 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 859 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Ekipler bugörüntüyü affetmedi

Ekipler bu
görüntüyü affetmedi

​Ayağını camdan çıkarıp otomobil kullanan sürücüye para cezası.
Gözyaşlarını tutamadılar

Gözyaşlarını
tutamadılar

​Sıla hasreti bitiyor: Yurda dönüş başladı.
Kabil Havalimanı için Türkiyeye talep

Kabil Havalimanı için Türkiye'ye talep

Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklamalar.

Bakan Kurum: Toplamda 3850 metreküp müsilajı temizledik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

​Bakan Koca 'geri sayım başladı' diye duyurdu

Tanesi 80 lira

Tanesi 80 lira

​Toprağını yolu olmayan dağlardan sırtlarında taşıyorlar.

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Bir ülke daha açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.