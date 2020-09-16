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​Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısı bugün yapılıyor: 10 gün içinde 1300 kişiye vurulacak

Türkiye'de ilk olacak: Koronavirüs aşısı bugün yapılıyor

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulacak. 10 gün içerisinde 1300 kişiye aşılama yapılması hedeflenirken ilk aşılar ağırlıkla sağlık personellerine yapılacak. İlk koronavirüs aşıları İstanbul, Ankara,İzmir, Kayseri, Gaziantep ve Malatya’da merkez olarak seçilen bazı hastanelerde yapılacak. İkinci aşamada ise 13 bin kişiye aşılama yapılması planlanırken işin bu tarafında ise aşı yapılacak kişiler gönüllülerden seçilecek.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye’de ilk Covid-19 aşısı bugün vurulmaya başlanacak, bir hafta 10 gün içinde 1200-1300 arası kişi aşılanacak. Ağırlıklı olarak sağlık personelinden oluşan kişileri kapsayacak ilk tur aşılamanın ardından kısa bir tetkik sürecine girilecek.

Bu kişilerde bir etki yapıp yapmadığına bakılacak. Bunun için öngörülen süre bir hafta 10 gün kadar; ardından 13 bin kişinin ikinci grup aşılamasına geçilecek.

Habertürk'te yer alan köşe yazısında aktarılan bilgilere göre: Bu gruptakiler de yine ağırlıklı olarak sağlık personeli ve risk grubunda bulunan insanlar olacak.

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Burada da kalmayacak, aşı olanlara daha önce koluna verilenin aynısından bir kez daha yapılacak.

10 BİN KİŞİYE UYGULANDI

25 merkezde öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak aşı daha önce Çin ile birlikte Endonezya, Brezilya, Bangladeş’in de arasında bulunduğu çok sayıda ülkede 10 bin kişiye uygulandı.

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Türkiye’de ise ilk olacak aşı olanlarda herhangi bir klinik soruna rastlanmadı.

AŞI NERELERDE YAPILACAK?

Ankara’da öteden beri aşı çalışmalarının merkezi haline gelen Hacettepe’nin yanında Ankara Hastanesi, Şehir Hastanesi’nin de arasında bulunduğu bazı hastanelerde yapılacak. İstanbul’da Marmara, İstanbul Üniversitesi Tıp fakülteleri ile birlikte özel hastanelerde de uygulanacak. Ayrıca, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya’nın da arasında bulunduğu illerde bazı hastaneler merkez olarak belirlendi.

NASIL BAŞVURULACAK?

İlk aşamada aşının uygulanacağı sağlık çalışanları ve sonrasındaki 13 bin kişi aşı olmak için başvuranlar arasından seçilecek.

Nereler olacağı ve hangi telefon veya e-posta araçlarından başvurulacağı bugün açıklanacak merkezlere isteyen gönüllü olarak yazılacak. İçlerinden aşı yapılması uygun olanlar ayıklanacak ve sadece onlara yapılacak.

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Bu merkezlerde bir aşı sorumlusu ve iki yardımcısıyla, araştırma hemşiresi görev üstlenecek.

Bu merkezler aşı yapılanları iki yıl boyunca takip edecek; herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ise arayacakları beş kişinin iletişim bilgileri kendilerine verilecek.

  • Bu kişilerin takipleri ve aşının ne derecede koruyuculuk sağladığına ilişkin veriler de yine aşı oldukları merkezde takip edilecek.


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