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Koronavirüs Türkiyeden Afganistan ve Gineye koronavirüs sürecinde tıbbi malzeme yardımı yapılacak
TÜRKİYE

Türkiye'den Afganistan ve Gine'ye Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'den Afganistan ve Gine'ye koronavirüs sürecinde tıbbi malzeme yardımı yapılacak

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Afganistan'a ve Gine'ye çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.

Haber Merkezi AA
Türkiye, şimdiye kadar çok sayıda ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Türkiye, şimdiye kadar çok sayıda ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Ankara'da 15 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Afganistan'a 5 hasta gözlem monitörü, 10'ar ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen regülatörü, aspiratör, laringoskop, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 2'şer buhar sterilizör otoklav ve defibrilatör ile 30 bin Kovid-19 RT-q PCR tanı tespit kitinden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı hibe edecek.

Afganistan'a hibe desteği 3 bin 500 kutu ilaç ve 25 bin atılabilir N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan hijyen malzemelerini de kapsıyor.

İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından tıbbi malzeme desteği için Türkiye'ye teşekkür
KORONAVİRÜS
İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından tıbbi malzeme desteği için Türkiye'ye teşekkür

Gine'ye Kovid-19'la mücadele desteği

Resmi Gazete'de ayrıca, Ankara'da 17 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Gine'ye 300 bin cerrahi maske, 50 bin N95 maske, 20 bin tulum, 30 bin PCR tanı testi, 30 bin ekstrasyon kiti, 30 bin Swab hibe edecek.

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
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Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi.
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Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.
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Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.
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Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.
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Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.
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Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı 
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Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.


Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
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Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki ülkesine Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini teslim aldığı anların videosunu Facebook hesabından paylaştı. İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne inen Türk Hava Kuvvetlerine ait 'A400M' askeri kargo uçağını İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir karşıladı. Türkiye'nin, Kovid-19 salgınında Avrupa'da merkez üs haline gelen İtalya'ya yönelik sağlık malzemelerini taşıyan uçağın yanına gelen Bakan Di Maio, yardımları taşıyan heyetin başkanı Mühendis Albay Burak Erkan'a teşekkür etti ve “bunu hiç unutmayacağız” dedi. Albay Erkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu iletilmek üzere Bakan Di Maio'ya teslim etti.


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