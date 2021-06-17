Koronavirüs Türkiyeden aşı atağı Dünyadaki en yüksek rakama ulaştık
TÜRKİYE

Türkiye'den aşı atağı: Dünyadaki en yüksek rakama ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 500 milyon dozu aştı.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden aşı atağı: Dünyadaki en yüksek rakama ulaştık
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 500 milyon dozu aştı. Haziran ayında koronavirüs aşılamasına hız veren Türkiye dün her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek rakama ulaştı.

47 bin kişilik aşı ordusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.

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