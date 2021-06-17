Türkiye'den aşı atağı: Dünyadaki en yüksek rakama ulaştık

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 500 milyon dozu aştı. Haziran ayında koronavirüs aşılamasına hız veren Türkiye dün her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek rakama ulaştı.

47 bin kişilik aşı ordusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS Lizbon'da Kovid-19 vakalarında tehlikeli yükseliş: Hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı