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Koronavirüs Türkiyeden dünyaya yardım yağıyor Hibe, tıbbi cihaz, koronavirüs ilacı
TÜRKİYE

Türkiye'den dünyaya yardım yağıyor: Hibe, tıbbi cihaz, koronavirüs ilacı...

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Nijer, Kongo, Nijerya, Tunus ve Özbekistan'la ayrı ayrı imzaladığı mutabakat zaptı ve anlaşmaların yürürlüğe girmesine ve onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Tunus'a 5 milyon dolar hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak. Nijer ve Kongo'ya ventilatör cihazları hibe edilecek. Nijerya'ya ise 10 bin kutu Hidroksiklorokin ve 2 bin 500 kutu Favipiravir hibe edecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara'da 10 Ekim'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı", Resmi Gazete'de yayınlanarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girdi.

KKTC

Buna göre Türkiye, KKTC'ye 200 kutu Favipiravir, 5 bin adet Prevenar 13 aşısı, 500 adet PPV 23 Pnömokok aşısı hibe edecek. Türkiye nin 6 ülke ile yaptığı anlaşmanın detayları #1

TUNUS

"Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tunus Cumhuriyeti'ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Olarak 13/11/2020 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ekli Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Türkiye Filistin'e tıbbi yardım gönderiyor
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  • Buna göre Türkiye, Tunus'a 5 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak. Anlaşma, iki ülkenin hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesi için gereken iç hukuki prosedürlerini tamamladıklarına ilişkin son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemeleri Çad'a ulaştı
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Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemeleri Çad'a ulaştı
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çad Cumhurbaşkanı Itno'ya yazdığı mektubun da yardım malzemeleriyle birlikte yetkililere teslim edildiği belirtildi.

NİJER

Resmi Gazete'de 21 Eylül'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın imzalandığı tarihte yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayınlandı. Anlaşmaya göre Türkiye, Nijer'e 1 ventilatör cihazı hibe edecek.

KONGO

Ankara'da 27 Ekim'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre Türkiye, Kongo Cumhuriyeti'ne 2 ventilatör cihazı hibe edecek.

ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı
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ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı
ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

NİJERYA

Resmi Gazete'de 28 Ağustos'ta Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın imzalandığı tarihte yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayınlandı.

  • Anlaşmaya göre Türkiye, Nijerya'ya 10 bin kutu Hidroksiklorokin ve 2 bin 500 kutu Favipiravir hibe edecek.

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ÖZBEKİSTAN

Resmi Gazete'de 19 Şubat'ta Ankara'da imzalanan "Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü Çerçevesinde Hazırlanan Eylem Planı"na ilişkin mutabakat zaptının onaylanması hakkındaki karar da yer aldı. Eylem Planı, iki ülke arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ticaret ve yatırım, gümrük, bankacılık, müteahhitlik hizmetleri, sanayi ve teknoloji, bilim ve teknoloji, ulaştırma, enerji ve madencilik, sağlık, tarım ve ormancılık, savunma sanayi gibi çeşitli alanlarda iş birliğini içeren faaliyetleri kapsıyor.

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