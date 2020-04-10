Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri uçak Londra'ya ulaştı

Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nin kapısına 1349'dan beri ilk kez kilit vuruldu

Kutsal Kabir Kilisesi, Kudüs'ün Hıristiyan mahallesinde bulunuyor. Hristiyan alemi için iki önemli mekan olan İsa peygamberin çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve daha sonra dirildiği söylenen boş mezara ev sahipliği yapan kilisenin anahtarları yedinci yüzyıldan bu yana sunni Müslüman bir ailede bulunuyor. 1349'da Veba salgını sebebiyle kapısına kilit vuran Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi, yüzyıllar sonra bugün de Koronavirüs salgını sebebiyle kapılarını dünyaya kapattı.













