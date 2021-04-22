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Koronavirüs Türkiyeden KKTCye 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha
TÜRKİYE

Türkiye'den KKTC'ye 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderecek. Türkiye, KKTC'ye daha önce farklı zamanlarda toplam 140 bin aşı göndermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden KKTCye 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha
Bu hafta başında Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı gönderilmişti.

9 Mart 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı” bugün yürürlüğe girdi.

100 bin aşı hibe edilecek

Yürürlüğe giren 22 Nisan tarihli Resmi Gazete kararına göre Türkiye, KKTC’ye 100 bin doz korona virüs aşısı hibe edecek.

Toplam sayı 240 bin olacak

Türkiye'den KKTC’ye son olarak 20 Nisan’da 40 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti. Son sevkiyatla birlikte şu ana kadar gönderilen Kovid-19 aşı miktarı 140 bin olmuştu.

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz koronavirüs aşısı daha
KORONAVİRÜS
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz koronavirüs aşısı daha

Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz aşı daha
KORONAVİRÜS
Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz aşı daha

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz aşı: İkinci doz aşılanma başlıyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz aşı: İkinci doz aşılanma başlıyor
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