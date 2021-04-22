Türkiye'den KKTC'ye 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha

9 Mart 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı” bugün yürürlüğe girdi.
100 bin aşı hibe edilecek
Yürürlüğe giren 22 Nisan tarihli Resmi Gazete kararına göre Türkiye, KKTC’ye 100 bin doz korona virüs aşısı hibe edecek.
Toplam sayı 240 bin olacak
Türkiye'den KKTC’ye son olarak 20 Nisan’da 40 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti. Son sevkiyatla birlikte şu ana kadar gönderilen Kovid-19 aşı miktarı 140 bin olmuştu.