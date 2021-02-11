Koronavirüs Türkiyeden KKTCye 40 bin doz aşı İkinci doz aşılanma başlıyor
TÜRKİYE

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz aşı: İkinci doz aşılanma başlıyor

Koronavirüsle mücadelede sağlık sistemiyle dünyaya parmak ısırtan Türkiye’den gönderilen 40 bin doz aşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ulaştı. Sağlık çalışanlarına yapılacak ikinci doz Covid-19 aşı takvimi açıklandı.

Haber Merkezi İHA
KKTC'de ikinci doz aşılama başlıyor.
KKTC'de ikinci doz aşılama başlıyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamasına yarından itibaren başlanacağını duyurdu. Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılarına yarın olmak üzere, 13 Şubat Cumartesi, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günleri, birinci doz aşılarının yapıldığı merkezlerde yapılacağını açıkladı. Buna göre, ilk doz aşılarını Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde yaptıran kişilerin, 2. doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: KKTC'ye 40 bin aşı daha gönderiyoruz
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: KKTC'ye 40 bin aşı daha gönderiyoruz

  • Lefkoşa Acil Durum Pandemi Hastanesi yoğun bakım bölümünde Covid-19 tedavisi gören Meliha Kadiroğlu hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Türkiye'den KKTC'ye 20 bin aşı
KORONAVİRÜS
Türkiye'den KKTC'ye 20 bin aşı

Toplam vaka sayısı 2 bin 919’a ulaştı


Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün vefat eden kişinin 79 yaşında hipertansiyon hastası olduğu ve 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı. Ülkede, korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 2 bin 919’a ulaştı.

Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha
KORONAVİRÜS
Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha

Türkiye'den gönderilen 20 bin doz Sinovac aşısı daha KKTC'ye ulaştırıldı
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Türkiye'den gönderilen 20 bin doz Sinovac aşısı daha KKTC'ye ulaştırıldı
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