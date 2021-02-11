Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz aşı: İkinci doz aşılanma başlıyor

KKTC Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamasına yarından itibaren başlanacağını duyurdu. Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılarına yarın olmak üzere, 13 Şubat Cumartesi, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günleri, birinci doz aşılarının yapıldığı merkezlerde yapılacağını açıkladı. Buna göre, ilk doz aşılarını Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde yaptıran kişilerin, 2. doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yapılacağı bildirildi.

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