Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Türkiyeden KKTCye 40 bin doz koronavirüs aşısı daha
TÜRKİYE

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz koronavirüs aşısı daha

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz koronavirüs aşısı daha

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 40 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilirken, Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı ise son gönderimle birlikte 140 bin doza ulaştı.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden KKTCye 40 bin doz koronavirüs aşısı daha
Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 01.30'da Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye'nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye'den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiye'mize yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz aşı daha
KORONAVİRÜS
Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz aşı daha

Bakan Koca açıkladı: 55 yaş üzeri vatandaşlar hastanelerde aşı kuyruğu oluşturdu
KORONAVİRÜS
Bakan Koca açıkladı: 55 yaş üzeri vatandaşlar hastanelerde aşı kuyruğu oluşturdu
Abone Ol Google News
Çöküşün eşiğindeyiz!

Çöküşün eşiğindeyiz!

​Lübnan Başbakanı acı gerçeği açıkladı.
Kurtarılmayı bekliyor

Kurtarılmayı bekliyor

​180 metrelik dev gemi Tuzla'da karaya oturdu.
Esenlerdekorkunç olay

Esenler'de
korkunç olay

​Boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
55 yaş üzeri<br>hastanelere koştu

55 yaş üzeri
hastanelere koştu

​Bakan Koca aşı sırasının geldiğini açıklamıştı.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Temel kazısında hasar gören iki katlı bina çöktü.
Mars’ta tarihi uçuş

Mars’ta tarihi uçuş

Teknik nedenlerle ertelenen uçuşunu gerçekleştirdi

Manipülasyonun böylesi

Manipülasyonun böylesi

​Türkiye'de yoğun pandemi eylemi varmış.

Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın

Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın

​KVKK Başkanı Bilir, verilerin çalınması halinde izlenecek yolu Yeni Şafak'a anlattı.
Tarihi konuşmaları kitaplaştırıldı

Tarihi konuşmaları kitaplaştırıldı

​Ceza aldığı şiirden, 15 Temmuz çağrısına...
PKK parayı Avrupa’da aklıyor

PKK parayı Avrupa’da aklıyor

​Terör örgütünün muhasebecisi, bölgedeki faaliyetleri ortaya döktü.
Gerilimde<br>üçüncü perde

Gerilimde
üçüncü perde

​ABD, AB ve İngiltere'den, Rusya'yı hedef alan sert açıklamalar.
Altı belediyeye pasaport soruşturması

Altı belediyeye pasaport soruşturması

​Kamu görevlisi olmayan kişilerin, gri pasaport kullanmalarına aracılık edilmiş.
Aşı sırası 55 yaş üstünde

Aşı sırası  55 yaş üstünde

​Bakan Koca, aşılama programında yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu.
Merkez'in verileri açık ve şeffaf

Merkez'in verileri açık ve şeffaf

​Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan “128 milyar dolar” açıklaması.
Türkiye varyantı olabilir

Türkiye varyantı olabilir

​Prof. Dr. Sıla Akhan değişik virüslerle karşılaştıklarını söyledi.
Altı belediyeye pasaport soruşturması
Gündem

Altı belediyeye pasaport soruşturması

İçişleri Bakanlığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin, hizmet damgalı pasaportla (gri pasaport) yurt dışına çıkışlarına aracılık eden 6 belediye hakkında daha soruşturma başlattı. Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin ardından soruşturma başlatılan belediyeler Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç ve Ordu Korgan.
Manipülasyonun böylesi görülmedi: Türkiye’de yoğun pandemi eylemi varmış
Dünya

Manipülasyonun böylesi görülmedi: Türkiye’de yoğun pandemi eylemi varmış

Türkiye ile ilgili manipülatif yayınları alışkanlık haline getiren Batılı medya kuruluşları ve STK’lar bu kez işi abarttı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın finansörleri arasında bulunduğu ACLED (Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi), Türkiye’de Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yoğun gösteriler olduğunu iddia etti. Veri kaynakları arasında PKK’ya yakın birçok yayın organı bulunan ACLED, Batman’da HDP’ye yönelik bir soruşturmayı ve pazarcıların CHP’li Bakırköy Belediyesi’ni protestosunu bile “Kovid” eylemi olarak kayıtlara geçti.
Akdeniz yatırımlarla geleceğe yürüyor
Gündem

Akdeniz yatırımlarla geleceğe yürüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kenti değiştiren, geliştiren ve geleceğe hazırlayan yatırımları düzenlediği toplantıda anlattı. Gültak; “Akdeniz’de, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik iklimi hâkim. Bu iklimi korumaya, ilçemizi cazibe merkezine dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.