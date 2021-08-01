Koronavirüs Türkiyenin 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 20 bin sınırında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 1 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: İşte vaka ve ölü sayıları
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 96 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 20 bin 890 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ülke genelinde bir haftada 7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
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Ülke genelinde bir haftada 7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 233 bin 338 aşı uygulandı.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 606'sı birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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