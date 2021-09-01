Koronavirüs Türkiyenin 1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 1 Eylül koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 290 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 23 bin 946 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

'Ağır bedeller ödüyoruz'

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TABLODA DURUM TIPKI BUGÜNKÜ GİBİ devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." dedi.

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