Koronavirüs Türkiyenin 1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Koca önemli sonucu paylaşarak uyardı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca önemli sonucu paylaşarak uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu paylaştığı sosyal medya hesabından aşıyla sağlanan önemli sonucu duyurdu. Bakan Koca, "Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." dedi. İşte 1 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca önemli sonucu paylaşarak uyardı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 29 bin 678 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,31 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 486 bin 234 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." ifadelerini kullandı.

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