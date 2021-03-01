Koronavirüs Türkiyenin 1 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısı yükseliyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 1 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı yükseliyor

Türkiye'nin 1 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 1 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 69 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 9 bin 891 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

  • Test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, vefat sayısı 28 bin 638, ağır hasta sayısı 1215 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan risk haritası uyarısı: Tüm iller salgın tedbirlerinin ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan risk haritası uyarısı: Tüm iller salgın tedbirlerinin ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek' dedi.

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