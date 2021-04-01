Koronavirüs Türkiyenin 1 Nisan koronavirüs verileri açıklandı Tablo korkutuyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 1 Nisan koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 1 Nisan koronavirüs verileri açıklandı: Tablo korkutuyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 1 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 1 Nisan koronavirüs verileri açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 176 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 806 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.

  • Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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