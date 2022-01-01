Koronavirüs Türkiyenin 1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı can yakıyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı can yakıyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı .Omicron varyantının etkisiyle yükselen vaka sayıları bugün de 35 bin sınırını aştı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ve sosyal mesafe uyarısını yineledi. İşte 1 Ocak koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı can yakıyor
(Arşiv)

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 145 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 bin 731 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,71 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 930 bin 475 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." dedi.

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