Türkiye'nin 1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybettiğini, 102 bin 601 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 171 bin 571 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Turkovac'ı güvenle tercih edin

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu