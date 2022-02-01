Koronavirüs Türkiyenin 1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Salgının başladığı günden bu yana ilk kez vaka sayısında 100 bin sınırı aşıldı. İşte 1 Şubat vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybettiğini, 102 bin 601 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 171 bin 571 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Turkovac'ı güvenle tercih edin

  • Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 90 binin üzerinde
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 90 binin üzerinde

Girikin ölümünde ihmal iddiası

Girik'in ölümünde ihmal iddiası

​Suç duyurusunda bulunuldu: Bin lira istenince test yaptırmadı.
Şuşa Beyannamesi Mecliste

Şuşa Beyannamesi Meclis'te

​Azerbaycan ile ilişkiler resmen müttefiklik düzeyine çıkarılacak.
Sadece Sarıyerdebalık yemedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' değerlendirmesi: Ne yapıldıysa biz yaptık.

Lübnan Başbakanı ile ortak basın toplantısında kritik mesajlar.

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."

Görenler '40-50 sene geriye gittik' diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.