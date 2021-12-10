Türkiye'nin 10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Yaşlılar yüksek hassasiyet göstermeli

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Son 24 saatte, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklanan tabloya göre; 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 129 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 532 bin 728 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

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En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"HERKES AŞILARINI TAMAMLAMALI"

Günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı." uyarısında bulundu.

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