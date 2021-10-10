Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 196 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 370 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,80 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 686 bin 99 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı.

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