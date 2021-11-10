Türkiye'nin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 'Büyük sonuçlara yol açacak' deyip uyardı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 259 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.
Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri