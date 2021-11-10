Koronavirüs Türkiyenin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Koca Büyük sonuçlara yol açacak deyip uyardı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 'Büyük sonuçlara yol açacak' deyip uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 10 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır." dedi. İşte 10 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca Büyük sonuçlara yol açacak deyip uyardı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 259 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi.

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