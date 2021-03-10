Koronavirüs Türkiyenin 10 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayıları yükselişte
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 10 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Test sayısı, ölü ve vaka sayısı

Türkiye'nin 10 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları yükselişte

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 10 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 10 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 67 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 14 bin 556 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

  • Test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943, vefat sayısı 29 bin 227, ağır hasta sayısı 1309 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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