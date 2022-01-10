Koronavirüs Türkiyenin 10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan kişisel tedbir çağrısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'kişisel tedbir' çağrısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 10 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Omicron varyantının hızlı bulaştığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel tedbirler konusunda çağrıda bulundu. İşte 10 Ocak koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan kişisel tedbir çağrısı
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybettiğini, 65 bin 236 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,67 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 136 milyon 898 bin 878’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca'dan tedbir çağrısı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" dedi.

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