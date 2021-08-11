Koronavirüs Türkiyenin 11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 28 bine dayandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 28 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 11 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 11 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 28 bine dayandı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 356 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 278 bin 263 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 363 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 69,19 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 50,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 80 milyon 311 bin 362’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 90,7 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre, yüzde 44,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir evvel aşınızı olun" dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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