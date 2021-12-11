Türkiye'nin 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Son 24 saatte, 19bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 91,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 600 bin 540 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

REKLAM

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada” dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri